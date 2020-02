Final Fantasy XIV Shadowbringers : Découvrez le premier épisode d'une série documentaire

Si certains épisodes numérotés de la longue et vénérable saga Final Fantasy ne résistent pas forcément aux ravages du temps qui passe, les versants MMO ont réussi en deux opus et bien plus d'extensions à se faire une petite place au soleil, et à tenir sur la durée, comme en témoigne le récent succès de la dernière extension de Final Fantasy XIV, baptisée Shadowbringers.

Et parce que les joueurs commencent à se compter par millions, Square Enix a décidé d'inviter ces derniers dans les coulisses de la production du MMORPG, avec une série documentaire assez justement intitulée The Creation of Final Fantasy XIV : Shadowbringers.

Le premier épisode sur un total de six se dévoile ainsi aujourd'hui dans notre lecteur vidéo, et via YouTube pour l'activation des sous-titres.

Ne vous arrêtez pas à l'auto-satisfecit du producteur et réalisateur Naoki Yoshida ou la fixette de la scénariste Natsuko Ishikawa concernant une simple pichenette, car ce premier épisode "Telling A Story" propose d'intéressantes réflexions sur les distinctions trop spontanées entre le bien et le mal ou la difficulté de composer avec les envies pressantes des joueurs.

Pour ceux qui auraient déjà hâte de découvrir la suite, voici le planning de diffusion d'ores et déjà dévoilé par Square Enix :