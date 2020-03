Ghost of Tsushima dégaine sa date de sortie et dévoile une nouvelle bande-annonce

Avec The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima est clairement un des derniers blockbusters de la PS4. Et les joueurs savent désormais qu'il faudra attendre le début de l'été pour enfin pouvoir le découvrir.

Sony Interactive Entertainment vient d'annoncer que Ghost of Tsushima sortira sur les PS4 du monde entier le 26 juin prochain, soit un peu moins de trois ans après son annonce. Pour fêter cette annonce, le constructeur japonais a diffusé une nouvelle bande-annonce du jeu. Cette dernière se focalise sur l'histoire du jeu.

Et ce n'est pas tout ce qu'a révélé Sony. En effet, les différentes éditions spéciales du titre développé par Sucker Punch ont également été présentées. Les personnes intéressées par Ghost of Tsushima pourront en effet choisir entre la Digital Deluxe Edition, la Special Edition et la Collector's Edition. Des images de ces trois produits, ainsi que de screenshots inédits du jeu, sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.