Shigeru Miyamoto explique comment Nintendo a changé son image de fabricant de produits pour enfants

Quiconque s'intéresse aux jeux vidéo, et plus particulièrement aux produits made in Nintendo, a certainement déjà lu ou entendu une personne dire que les consoles et jeux de la firme de Kyoto sont avant tout pour les enfants. Malgré son offre très grand public, Nintendo affirme avoir cherché à s'éloigner de cette image, et pense y être parvenu.

Comme nous vous l'avons indiqué à plusieurs reprises, Shigeru Miyamoto a récemment accordé une longue interview au magazine japonais Famitsu. Parmi les sujets abordés se trouvait l'image renvoyée par les produits de Nintendo. Selon le créateur de Mario, Nintendo a pendant longtemps été perçu comme un fabricant de produits pour les enfants. Mais pour lui, ce n'est plus le cas depuis plus de dix ans (propos traduits et relayés par Siliconera) :

Il fut un temps où Nintendo était décrit comme fabricant de produits enfantins. Mais après avoir travaillé de manière continue sur nos priorités, le résultat de notre travail a commencé à se voir sur la Wii et a fait que l'image associée à Nintendo était désormais celle de la "tranquillité d'esprit."

Ailleurs dans l'interview, Shigeru Miyamoto explique ce qu'il entend par "tranquillité d'esprit" :

Les parents peuvent avoir une certaine tranquillité d'esprit vis-à-vis du fait d'avoir une console Nintendo dans le salon. Nous avons travaillé dur pour créer quelque chose qui peut être au coeur de l'amusement familial.

L'idée n'est donc pas de ne plus s'adresser aux enfants, mais de rassurer les parents quant à la présence d'une console Nintendo à la maison. Le constructeur japonais ne semble cependant pas avoir totalement atteint son objectif. En novembre dernier, Shigeru Miyamoto déclarait en effet que Nintendo ne pourra pas rivaliser avec Disney tant que certains parents seront réticents à l'idée que leurs enfants jouent avec des produits Nintendo.

