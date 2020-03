DOOM Eternal métallise nos oreilles avec les coulisses de sa bande-son

Le 20 mars, sera à la fois mignon et profondément dégueulasse. Mignon grâce à Animal Crossing : New Horizons. Dégueulasse à cause de DOOM Eternal, qui, néanmoins, saura adoucir nos moeurs avec sa bande-son conçue avec amour.

À voir aussi : La romance entre Animal Crossing et Doom racontée dans Yakuza, la vidéo improbable

Pour la suite de DOOM, le compositeur australien Mick Gordon voulait un son encore plus fort, plus puissant, plus profond, pour accompagner les pérégrinations du Doom Slayer. En compagnie de Chad Mossholder, lead audio designer sur DOOM Eternal, il a réfléchi à la manière de parvenir à un résultat toujours plus épique.

La réponse est arrivée : un choeur Heavy Metal. Une petite-annonce passée plus tard, plusieurs dizaines de chanteurs de Death Metal, Black Metal, Trash Metal et autres Metal mongol se sont retrouvés réunis dans une salle du Rollins Studio Theatre d'Austin au Texas pour enregistrer. Ce qui a été immortalisé, en partie, dans la vidéo ci-dessus. En dehors d'une sérénade de Kéké, qu'est-ce qui peut mieux motiver à aller arracher des glottes de démons à mains nues. Quant à la voix de James Dorton...

DOOM Eternal arrive le 20 mars prochain sur PS4, Xbox One et PC. Plus tard sur Nintendo Switch.