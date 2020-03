Le Japon en 2019 : Jeux les plus vendus, domination du mobile, Switch vs PS4, les chiffres

Même si le marché du jeu vidéo dit "traditionnel" n'est plus ce qu'il était depuis plusieurs années au Japon, nombre de joueurs occidentaux continuent de suivre avec intérêt ce qui se passe du côté de l'archipel nippon. Et en 2019 encore, le jeu mobile n'était pas dans la même galaxie que le jeu console.

À lire aussi : Les jeux mobile qui ont généré le plus de recettes au Japon en 2019

Kadokawa Game Linkage vient de communiquer les chiffres de l'industrie du jeu vidéo au Japon pour l'année calendaire 2019 (la période couverte est du 31 décembre 2018 au 29 décembre 2019 pour être précise). En 2019, le marché du jeu vidéo japonais pesait 436,85 milliards de yens (environ 3,6 milliards d'euros). Ce qui représente une toute petite augmentation de 0,6% par rapport à l'année précédente.

Les ventes de consoles ont diminué de 6,2% par rapport à 2018 et ont généré 159,54 milliards de yens, soit environ 1,33 milliard d'euros. Nintendo a vendu 4,49 millions de Switch (dont 1,04 million de Switch Lite) tandis que Sony a vendu 1,2 million de PlayStation 4. En 2019, Nintendo disposait de 75% des parts de marché du segment hardware. Avec une PS4 en fin de vie et une Switch qui cartonne, Nintendo porte actuellement le marché du jeu vidéo "classique" sur son dos.

Les ventes de jeux sur consoles, ventes de jeux et contenus dématérialisés inclus, ont augmenté de 5% pour atteindre 277,3 milliards de yens, soit environ 2,3 milliards d'euros. Sur ce total, 110,40 milliards de yens ont été générés par les ventes dématérialisées sur consoles. Le classement des jeux les plus vendus est le suivant :

Top 10 des jeux console les plus vendus au Japon en 2019 :

Ce classement souligne lui aussi la grande popularité de la Switch et des licences fortes de Nintendo. Il rappelle également la popularité de la licence Monster Hunter dans l'archipel nippon.

Pour ce qui est de la différence d'envergure entre le marché du jeu vidéo console et celui du jeu vidéo mobile. Différentes statistiques indiquent que le marché mobile est plus de trois fois plus gros que le marché console. L'argent généré par les cinq plus gros jeux vidéo mobile ont par ailleurs généré plus d'argent que le Top 10 console. Il apparaît donc que sans la Switch, le marché du jeu vidéo console japonais aurait fait grise mine. Et cela fait longtemps qu'il ne peut clairement plus rivaliser avec le jeu vidéo mobile.