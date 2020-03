Apex Legends : L'emplacement du loot légendaire dans le mode Butin Fixe

Le mode provisoire Butin Fixe (ou Deja Loot en anglais) a été introduit dans le Battle Royale de Respawn ce 3 mars sur Apex Legends, et sera présent jusqu'au 17 mars. Voici l'emplacement du loot intéressant sur la carte Bord du Monde.

Avant que la carte Canyon des Rois ne refasse son apparition via la seconde partie du mode provisoire Butin Fixe, voici ce qu'il faut savoir sur les emplacements définitifs de la carte Bord du Monde. Pour rappel, le butin sera fixe tout au long de l'événement, au lieu d'être aléatoirement généré à chaque début de partie. En outre, les cercles de la zone changent chaque jour seulement.

Boucliers Légendaires

Entre l'Epicenter et Capitol City, il existe un arc de bâtiments qui abrite un bouclier légendaire (image ici). Un autre se trouve dans le train qui part de Skyhook, mais il risque d'y avoir beaucoup plus de monde, puisque le train est connu comme un lieu à bon loot. Les eux autres se trouvent respectivement dans le tunnel du Geyser et dans le Coffre fort de la carte, près du Train Yard. Cela fait donc 4 boucliers légendaires en tout dans la carte.

Boucliers évolutifs (Hero Shield)

Ce bouclier, exclusif à l'événement temporaire, offre seulement 10 points au départ, mais se renforce au fil des dégâts que vous infligez à l'adversaire. Sa limite peut atteindre un niveau au-dessus du bouclier légendaire. Il y en a plus d'une quinzaine disséminés dans toute la carte et se repèrent comme le montre l'image ci-dessus.

Bouclier de K.O. légendaire

Il se trouve du côté Ouest de la Thermal Station, dans le bâtiment entre le centre et la lave. Il y en a aussi un près du bouclier légendaire du train de Skyhook (définitivement le lieu d'atterrissage le plus populaire dans ce mode), juste à côté un sac épique.

Sacs légendaires

L'item de rêve pour Lifeline se trouve à l'Ouest du Harvester, juste en face d'une bannière de résurrection.

Pour conclure, il y a trois lieux incontournables où atterrir dans ce mode de jeu, à vos risques et périls : d'abord, Skyhook et le Geyser. L'Epicenter/Refinery est aussi un très bon endroit, car c'est le lieu de drop de plusieurs packages rares, ainsi que du bouclier légendaire, de plusieurs boucliers évolutifs et d'un bouclier épique à Survey Camp. Il y a de quoi faire tout au long de la partie. Enfin, en plus du bouclier légendaire, le Geyser abrite un bouclier épique et l'accessoire légendaire des armes Flatline et R-301. Et si vous voulez plus de détails, un utilisateur Reddit a recensé le loot de qualité sur une carte améliorée au fur et à mesure des découvertes.

La carte Bord du Monde sera disponible en Butin fixe jusqu'au 10/11 mars, date après laquelle elle laissera place à la carte mythique du Canyon des Rois.

Apex Legends est disponible sur PS4, Xbox One et PC.