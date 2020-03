Shigeru Miyamoto explique jusqu'où peut aller Mario et juge Nintendo "trop strict" parfois

Dans l'imaginaire collectif, Mario peut aisément être placé à côté de personnages comme Mickey Mouse parmi les personnages bien sous tous rapports destinés avant tout aux enfants. Mais si Mario a des limites à ne pas dépasser, son créateur indique qu'il peut aller plus loin que ce que certains croient.

À lire aussi : Nintendo évoque des boutiques officielles supplémentaires et parle du film Mario

Shigeru Miyamoto, créateur d'un grand nombre de personnages et jeux cultes de Nintendo, a récemment accordé une interview fleuve au magazine japonais Famitsu. Au cours de cette dernière, le directeur délégué/fellow de Nintendo, a indiqué qu'il était directement impliqué dans la création du Super Nintendo World des parcs Universal Studios pour ne raison bien spécifique (propos traduits et relayés par le site Nintendo Everything) :

Pour ce qui est de la situation avec les Universal Studios, nous créons un monde de Mario jamais vu dans le monde réel jusqu'à présent. Rien que la supervision du processus de conception est une tâche pour le moins particulière. Il est donc important d'impliquer une personne qui peut déterminer jusqu'où nous pouvons pousser les choses liées aux licences de Nintendo.

Shigeru Miyamoto précise par ailleurs qu'il dit non lorsqu'une idée n'est pas "Mario-esque" ou "Nintendo-esque." Et lorsqu'il lui est logiquement demandé ce qu'est une chose "Mario-esque," le game designer répond en ajoutant un avis surprenant :

Pour faire simplement, quelque chose de "Mario-esque" doit être "tout public." Il s'agit d'une sensibilité fermement appliquée chez Nintendo et je dois admettre qu'ils sont parfois un peu trop stricts vis-à-vis de ça.

Shigeru Miyamoto ne donne malheureusement pas d'exemples de cas pour lesquels Nintendo s'est révélé trop stricte. Dans cette même interview, le créateur du plombier italien précise en revanche jusqu'où Mario peut aller selon lui. Et il apparaît plus souple que ce qu'il serait possible de penser vue l'image que la mascotte de Nintendo renvoie dans ses différents jeux et produits dérivés :

Yôichi Kotabe (animateur et character designer qui a participé à de nombreux projets de Nintendo, ndlr) a récemment participé à une conférence et a raconté une fois où il m'a présenté un dessin de Mario. Lorsqu'il m'a présenté le dessin, j'aurais apparemment répondu quelque chose comme "tu sais, Mario ne tue pas les gens." C'est un standard plutôt simple à comprendre. Mais il ne signifie pas que Mario ne pourrait même pas tuer un insecte. Pour moi, c'est là que se trouve la juste sensibilité pour Mario. [...]



Lorsque nous avons créé Smash Bros., certaines personnes étaient inquiètes et me demandaient "ça ne pose pas de problèmes que Mario donne des coups de poings et de pieds ?" Il a donc fallu que je plaide auprès d'eux que cela ne posait pas de problème en leur expliquant qu'en l'état, il avait déjà pour habitude d'arracher des tortues de leurs carapaces (rires).

S'il ne faut pas s'attendre à voir Mario se comporter comme un héros de Grand Theft Auto dans un futur jeu ou dans un film, ces déclarations de son créateur indiquent qu'il n'est clairement pas aussi lisse que sa représentation actuelle pousse à croire.