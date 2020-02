Nintendo évoque des boutiques officielles supplémentaires et parle du film Mario

Ces dernières années ont vu la mise en place d'une nouvelle initiative chez Nintendo. Cette initiative a pour objectif d'accroître la sphère d'influence de Nintendo et ses marques via l'utilisation de ces dernières de nouvelles manières. Si une illustration de cette stratégie a été la construction du Super Nintendo World dans différents parcs d'attractions Universal, Nintendo a d'autres tours dans son sac.

Nintendo a profité de l'annonce de ses derniers résultats financiers pour donner des nouvelles de son initiative destinée à augmenter l'accès du publique aux licences de Nintendo lancée en 2015. Au sujet de sa boutique Nintendo Tokyo récemment ouverte à Shibuya, le constructeur nippon se félicite du succès qu'elle rencontre auprès d'un public international et varié (tout en regrettant les files d'attente pour y accéder).

Nintendo explique cependant que les ventes réalisées dans cette boutiques "n'impactent pas beaucoup ses résultats financiers." Selon la firme de Shuntaro Furukawa, son intérêt réside principalement dans le rayonnement qu'elle offre à ses licences. Nintendo pense également que cette boutique peut également servir de "point de contact hautement efficace" entre lui et les consommateurs. Nintendo compte également "analyser les réactions des consommateurs" au sujet de la boutique afin de l'aider dans sa réflexion au sujet de l'ouverture de boutiques supplémentaires au Japon et à l'étranger.

Et le film Mario alors ?

En plus de ces commentaires au sujet de Nintendo Tokyo, le géant nippon a également donné des nouvelles du film Super Mario en chantier depuis 2017. Selon Nintendo, le projet avance bien et la sortie du film est prévu pour 2022. La société de Kyoto explique être impliquée de manière proactive dans le développement et la production de ce long métrage. Le film est co-financé par Nintendo et Universal Pictures (ce dernier s'occupera également de la distribution et de la promotion du film). Pour ce qui est de la production, elle est assurée conjointement par Shigeru Miyamoto et Chris Meleandri, le PDG d'Illumination (Les Minions).

Nintendo précise par ailleurs qu'il détiendra les droits du film et qu'ainsi, ce dernier pourra être utilisé pour diverses "opportunités commerciales." Si le constructeur n'évoque rien à ce sujet, il ne serait pas totalement étonnant qu'un jeu vidéo lié au film soit proposé.

