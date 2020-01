Xbox Series X, E3 2020 : Phil Spencer détaille son voyage au Japon

Comme nous vous l'indiquions la semaine dernière, Phil Spencer s'est à nouveau rendu au Japon pour diverses réunions avec les éditeurs et développeurs nippons. Si le big boss de Xbox était alors resté vagues sur les sujets abordés pendant ces rencontres, il a décidé d'apporter quelques précisions supplémentaires. Histoire de faire monter la hype chez les joueurs Xbox.

Une fois n'est pas coutume, c'est sur son compte Twitter personnel que Phil Spencer c'est exprimé. Citant son tweet de la semaine dernière à propos de son séjour au Japon, le grand patron de la division jeu vidéo de Microsoft, a listé les différents sujets abordés pendant ces quelques jours passés dans l'archipel :

Amazing week in Japan talking Xbox Series X, @XboxGamePass and Project xCloud w/ publishers and studios. Played announced and unannounced games, talked #E32020 and discussed gaming's future. Always come away motivated by the amazing creative talent here in Japan. @Xbox_JP https://t.co/H2s67JG2Ie