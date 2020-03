Sonic Le Film : La durée du processus de redesign de Sonic révélée

Malgré la méfiance du public provoquée par le design original de son héros et ses premières bandes-annonces, Sonic Le Film a, grâce à son redesign et un bon bouche à oreille, rencontré un franc succès dans le monde entier. À en croire un des responsables des effets spéciaux du film, le processus de redesign n'a pas été trop douloureux.

Le site fxguide a récemment pu parler du redesign subi par Sonic pendant la production de Sonic, Le Film avec Ged Wright du studio MPC, le superviseur (nommé aux Oscars) des effets spéciaux du film. Malgré le décalage de plusieurs mois de la sortie du film que ce changement de design a provoqué, ce dernier n'a pas trop créé de problèmes chez les créateurs des effets visuels du film :

Une grande partie du travail que l'équipe avait déjà fait au niveau de la fourrure de Sonic, comme l'apparence de sa fourrure, le fait qu'il ait des cils ou non ou encore la manière de gérer ses yeux, ont pu être directement transférés vers le nouveau design. Je pense que le redesign a pris seulement sept ou huit semaines, ce qui est un record chez MPC pour le design d'un personnage 3D.

Ged Wright explique par ailleurs que le fait que le redesign ait été supervisé par Tyson Hesse, le réalisateur de Sonic Mania Adventures et illustrateur de comics Sonic, et que ce dernier bénéficie d'un bon rapport avec SEGA a facilité le processus. Le fait que tout le monde s'en remette à Tyson Hesse a selon Ged Wright permis au puzzle d'être assemblé très simplement. Il ajoute de plus que le nouveau design était plus simple à créer et à animer car il était plus cartoonesque que le design "réaliste" original.

Malgré les changements de proportions de diverses parties du corps du héros, l'équipe en charge du redesign a dû s'assurer que les membres du nouveau Sonic étaient de la même taille que ceux du design original pour que la situation ne pose pas de problèmes vis à vis des plans tournés avec les acteurs en chair et en os. Ged Wright précise par ailleurs que la charge de travail supplémentaire n'a pas été aussi titanesque que certains l'imaginent car au moment où le redesign a été décidé, peu de plans du film avaient été finalisés avec le design original.

Sonic, Le Film est toujours dans les salles. À l'heure où sont écrites ces lignes, le film de Paramount a engrangé près de 267 millions de dollars au box office mondial selon le site Box Office Mojo.