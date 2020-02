Sonic, Le Film : Quid de scènes post-générique ?

Les blockbusters grand public mettant en scène des héros bien connus, qui plus est destinés à devenir des séries de films, ont désormais pour habitude de proposer des scènes bonus placées au milieu ou à la toute fin du générique. Ces dernières ouvrent généralement sur une suite ou un autre film se déroulant dans le même univers que le film qui vient de se terminer. Paramount a-t-il décidé d'employer ce même procédé pour Sonic, Le Film ? Oui, et on vous en dit plus ci-dessous.

Sonic, Le Film est donc dans les cinémas français depuis ce matin. Et comme le laisse entendre la campagne marketing massive mise en place par Paramount autour du film, le studio américain n'a pas pour idée de se contenter d'un one shot. Afin d'ouvrir la porte à une suite des aventures du hérisson hyperactif, Paramount et le réalisateur du film Jeff Fowler ont donc décidé d'utiliser la techniques des scènes bonus.

Au total, Sonic, Le Film contient deux scènes de ce type. La première, dont des images ont été brièvement montrées dans une bande-annonce, ne peut pas être manquée parce qu'elle débute juste après la fin du film.

La seconde peut quant à elle être ratée car elle débute à la moitié du générique de fin. Ces deux scènes supplémentaires traitent d'éléments différents mais ouvrent toutes les deux sur une suite. Il n'y a donc pas de troisième scène bonus à la toute fin du générique. Il est donc possible de quitter la salle après la seconde scène.

