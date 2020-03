Nintendo Switch : La version Animal Crossing ne sera finalement pas si Collector, explications

Elle alimente depuis son annonce les conversations des gens du milieu et de tous les Joniwan en puissance : la version Collector et délicieusement pastel de la Switch destinée à accompagner la sortie d'un certain Animal Crossing : New Horizons sera peut-être plus facile à trouver que le gel hydroalcoolique que Camille stocke en vue de la Troisième Guerre Mondiale.

Vous avez fondu pour son look apaisant et son dock illustrant ce fichu Tom Nook et ses petits Nookies, et vous pensiez comme nous qu'un tel objet attirerait forcément toutes les convoitises, et profiterait d'un tirage ô combien limité, augmentant ainsi d'un coup d'un seul son niveau de désirabilité.

Et bien vous aviez tort. À 200% même. En effet, les petits malins des forums de Reddit ont fait un petit tour sur le site officiel de Nintendo Hong Kong, et y ont découvert une de ces mentions affichant une taille de police qui filtre avec le 2, mais pourrait bien tout changer :

Le jeu n'est pas inclus avec la console.

Ah non, pardon, nous voulions bien sûr parler de l'autre mention de bas de page :

L'édition spéciale de la console et les housses de transport ne sont pas produites en quantité limitée, et seront à nouveau fabriquées à l'avenir.

Boum. Alors bon, nous ferons non sans sympathie remarquer à Nintendo que même avec de nouveaux tirages, la console finira de facto par devenir un jour un objet produit dans une quantité par définition limitée, mais qu'importe.

Voilà qui devrait en tous cas permettre aux collectionneurs fauchés de souffler un peu. Pour les autres, le pack incluant la Switch, ses Joy-Con pastels et son dock sérigraphié sortira en même temps qu'Animal Crossing, le 20 mars 2020. Tous les détails sont évidemment disponibles ici-même.