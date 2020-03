Xbox Series X : Vers une version améliorée de Gears 5 ? Phil Spencer le laisse entendre

S'il y a bien une chose qui ne pouvait pas être reprochée à Gears 5, c'était de ne pas être beau. Le titre flattait clairement la rétine, en particulier sur Xbox One X. Mais à en croire un récent message de Phil Spencer, les choses pourraient aller encore plus loin prochainement.

À lire aussi : Xbox Series X : Microsoft parle du travail effectué sur la rétrocompatibilité

Phil Spencer, le patron de tout ce qui touche au jeu vidéo chez Microsoft, a rendu visite à The Coalition cette semaine pour voir où en est le studio sur différents projets. Sur son compte Twitter personnel, le boss de Xbox a posté un message qui laisse entendre qu'une version améliorée de Gears 5 est actuellement en chantier :

Checking out some @GearsofWar "enhancements" with @MikeJRayner and team. Looks better than Gears has ever looked. pic.twitter.com/UimDDHO4Ie - Phil Spencer (@XboxP3) March 4, 2020

Je suis en train de jeter un oeil à des améliorations apportées à Gears of War avec MJ Rayner (le directeur technique de The Coalition, ndlr) et le reste de l'équipe. Gears est encore plus beau qu'il ne l'a été jusqu'à présent.

Sachant que Phil Spencer a accompagné ce tweet d'une photo montrant un écran de jeu, il paraît évident qu'il n'est pas question d'un nouveau Gears of War non-annoncé. La sortie d'une mise à jour de Gears 5 destinée aux utilisateurs du jeu sur Xbox Series X semble quant à elle plus probable. Malheureusement pour les curieux, Phil Spencer n'a pas précisé la teneur des améliorations qu'il a pu constater.

Des jeux Xbox 360 et Xbox ont reçu des améliorations techniques sur Xbox One X. Il ne serait donc pas surprenant que des jeux Xbox One reçoivent le même traitement sur Xbox Series X. Pour rappel, la Xbox Series X est toujours prévue pour la fin de cette année.