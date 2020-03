Halo Combat Evolved Anniversary est arrivé sur PC

Après Halo : Reach en décembre dernier, la Master Chief Collection sur PC s'enrichit d'un nouvel épisode de la célèbre saga, en suivant la chronologie des événements racontés.

Et c'est donc le moment pour Spartan John-117, aka Master Chief, de faire son entrée. Halo : Combat Evolved Anniversary est disponible sur PC via Steam, le Microsoft Store et le Xbox Game Pass.

Cette version totalement optimisée du légendaire FPS de Bungie présente ces caractéristiques :

Paramètres/optimisations PC : Halo: Combat Evolved Anniversary est maintenant optimisé pour PC et affiche des graphismes somptueux jusqu'en 4k UHD à au moins 60 images/seconde.* Profitez également des commandes à la souris et au clavier, de l'affichage ultra large, du champ de vision réglable et bien plus encore.

Campagne : découvrez le deuxième chapitre de la saga Halo et incarnez le Major à travers 10 missions d'anthologie.

Bonus Anniversary : alternez entre les graphismes remastérisés de la version Anniversary et les graphismes originaux de Halo: Combat Evolved.

Multijoueur : prolongez l'aventure avec le mode multijoueur emblématique de Halo: Combat Evolved, son système de progression revu et 19 cartes inoubliables.

Halo : The Master Chief Collection se vend à 39,99 euros et les deux volets disponibles peuvent se récupérer individuellement pour 9,99 euros. Il reste à Halo 2, Halo 3, ODST et Halo 4 à venir.