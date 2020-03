Surprise : Castlevania Symphony of the Night est disponible sur mobiles

Hasard du calendrier ou volonté de Konami d'essayer de profiter d'une sorte de The Witcher effect, alors que la série animée Castlevania revient sur Netflix cette semaine pour une troisième saison, un des jeux emblématiques de la saga de Konami est de sortie sur smartphones et tablettes.

Et ce n'est pas n'importe lequel. Il représente un tournant important dans une famille de jeux jusque là entièrement dédiée à la l'action et la plate-forme, ainsi qu'à la seule lignée des Belmont. C'est Castlevania : Symphony of the Night, initiateur du mouvement Metroidvania emprunté par Castlevania à la fin des années 90, qui est désormais disponible sur iOS et Android, au prix de 3,49 euros.

Sorti en 1997 sur PlayStation puis Saturn en 1998, avec quelques sections et items supplémentaires, apparu ensuite sur PSP, Xbox 360, et enfin PS4 et Xbox One à travers la compilation Castlevania Requiem, ce titre où l'on incarne Alucard, fils dhampire de Dracula s'est illustré par sa réalisation soignée, sa bande originale, signée Michiru Yamane, absolument divine, un château passionnant à explorer, et nombre de détails et surprises inoubliables.

Ce portage, proposé en six langues dont le français, bénéficie d'une compatibilité avec manettes et d'une nouvelle fonctionnalité de sauvegarde. Et voici les liens directs pour le télécharger :