Final Fantasy 7 Remake : Les versions PS4 et PS4 Pro de la démo comparées

Les fans de Final Fantasy qui possèdent une PS4 peuvent depuis hier télécharger la très attendue démo du non moins attendu Final Fantasy VII Remake. Comme il était possible de s'y attendre, cette version d'essai ne tourne pas de la même manière sur PS4 et sur PS4 Pro. Voici les différences.

La chaîne YouTube "VG Tech" s'est amusée à comparer les "versions" PS4 et PS4 Pro de la démo de Final Fantasy VII Remake. Sur PS4 Pro, lorsque le signal envoyé vers l'écran de télé est 2160p, la console utilise le système de résolution dynamique.

Dans ce cas de figure, la résolution la plus basse est de 2133x1200 tandis que la résolution la plus haute est de 2880x1620. Et lorsque le "supersampling" est désactivé sur PS4 Pro, et que le signal envoyé vers l'écran est 1080p, le jeu dispose d'une résolution native de 1920x1080 (1080p donc).

Du côté de la PS4 "normale," il est ici aussi question d'une résolution dynamique. D'après "VG Tech," les choses alternent entre 1600x900 et 1920x1080. La chaîne YouTube affirme à ce propos que le jeu "semble" descendre "rarement" sous les 1080p.

Et pour ce qui est du framerate, les choses semblent verrouillées à 30 images par seconde sur les deux consoles de Sony. Comme indiqué à maintes et maintes reprises, Final Fantasy VII Remake est prévu pour le 10 avril prochain sur les PS4 du monde entier.