La Switch fête ses 3 ans ! Retour sur un parcours hors norme

À trois ans, on est invincible, comme le chantait Lorie Pester. Ah non, c'était à vingt ans, au temps pour nous. À trois ans, toujours est-il qu'on a fait ses dents, et qu'il est temps de rentrer dans la cour des grands. Vous l'avez deviné : la Switch, souffle aujourd'hui ses trois bougies.

Souvenez-vous : c'était le 3 mars 2017, moins de deux mois après la conférence menée de main de maître par le facétieux Yoshiaki Koizumi, la première console aussi hybride que transportable de Nintendo débarquait dans les rayons des magasins du monde entier, avec en figure de proue un certain The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Oui, d'accord, et 1-2 Switch.

Dans l'Hexagone, la Switch effectuait d'ailleurs le meilleur départ pour le constructeur japonais, avec 105.000 exemplaires écoulés sur son premier weekend de lancement, tandis que le Zelda développé à l'origine pour la pauvre Wii U s'écoulait à 96.000 unités sur la nouvelle console potentiellement de salon, et enregistrait ainsi l'un des meilleurs scores de l'histoire du jeu vidéo en France selon la firme de Kyoto.

3 ans sans nuage ?

Depuis, la belle squatte sans vergogne le top des ventes hebdomadaires, et la santé insolente d'un certain Mario Kart 8 Deluxe continue de nous étonner, semaine après semaine. La version Deluxe de ce titre Wii U (et d'ailleurs le jeu le plus vendu de la console, avec plus de 23 millions de ventes au compteur).

Toutes versions confondues, la Switch (et la Switch Lite, donc) culmine pour le moment à 52,5 millions de ventes, et se situe donc encore sous la barre de la Wii, qui pouvait s'enorgueillir lors de son troisième anniversaire d'avoir été écoulée à plus de 67 millions d'unités. Bigre.

Mais alors qu'un début de pénurie pourrait affecter la production de la console de salon qui tient (presque) dans la poche, le président de Nintendo Shuntaro Furukawa rappelait il y a une poignée de semaines que l'entreprise tablait sur un cycle de vie "plus long", portée par des ventes "historiques" outre-Atlantique. En attendant de découvrir si la Switch Pro est un simple secret de polichinelle ou une mauvaise lecture due à une boule de cristal défaillante, rappelons que Nintendo espère gonfler un peu plus son chiffre d'affaires grâce au récent lancement de la Switch en Chine...

Quel est votre meilleur souvenir durant ces trois années passées sur Switch ? À quel jeu avez-vous le plus joué ? Et lequel remporte pour le moment vos faveurs ? Et lequel attendez-vous LE PLUS ? Laissez parler votre coeur en fête dans les commentaires ci-dessous.