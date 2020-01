Nintendo Switch : Des ventes historiques en 2019 aux États-Unis

Ce n'est plus un secret pour personne, la Nintendo Switch rencontre un grand succès aux quatre coins du monde. Et si certains auraient pu penser que les ventes se calmeraient après trois ans sur le marché, la machine continue de monter en puissance. Aux États-Unis au moins.

Aux États-Unis, la Nintendo Switch a réalisé de meilleures ventes pendant les fêtes de fin d'année 2019 que n'importe quelle console sur cette génération. L'information, tirée de données communiquées par The NPD Group, a été relayée sur Twitter par l'analyste "Benji-Sales." Ce dernier ajoute de plus que la Switch a réalisé en 2019 la plus grosse année, en termes de ventes, de n'importe quelle console de cette génération.

Malheureusement pour les curieux, l'analyste explique qu'il ne peut pas révéler de chiffres précis car les chiffres communiqués par The NPD Group sont sous NDA (et vendus à prix d'or par la société d'études américaine). Il indique cependant que Nintendo va avoir du mal à faire mieux qu'en 2019 mais qu'une baisse de prix, un nouveau modèle et les jeux à venir pourraient aider le constructeur nippon à y parvenir.

Selon "Benji-Sales," il est désormais quasiment garanti que la Switch passera le cap des 100 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Il faudrait selon lui que les ventes de la console subissent une dégringolade historique pour qu'elle manque cet objectif.

Au 30 septembre 2019, la Switch en était à 41,67 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Ce total devrait augmenter considérablement une fois les ventes mondiales des fêtes de fin d'année ajoutées.