My Hero One's Justice 2 : Les vilains se dévoilent dans une nouvelle vidéo

Si la nouvelle adaptation du manga de Kōhei Horikoshi n'oublie pas de régulièrement faire parler d'elle, les différents trailers qui se sont jusqu'alors offerts à nous étaient plutôt du genre mono-maniaques, puisque centrés sur les apprentis super héros de l'académie Yūei prêts à défendre avec leurs petits poings la veuve et l'orphelin.

Mais parce que la série Flander's Company nous a fait comprendre qu'il ne pouvait exister de défenseur du bien qu'à condition de leur opposer un nemesis digne de ce nom, Bandai Namco dévoile aujourd'hui un trailer leur étant exclusivement consacré.

Vous pourrez ainsi découvrir en action les moves de Kai Chisaki (et de son masque bien dans son époque), Tomura Shigaraki another version et ses pupilles qui trahissent un certain manque de sommeil, Twice qui donne forcément à réfléchir, Mr. Compress et son penchant pour les feux d'artifices, Kendo Rappa et sa quiétude trazesque, et... Kai Chisaki ? Oui, mais version 2 !

Ce casting permettra-t-il de vous faire oublier l'étroitesse des arènes aperçus dans cette nouvelle bande-annonce ?

Réponse le 13 mars prochain, sur PS4, Switch et Xbox One.