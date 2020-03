Baldur's Gate 3 : La PS4 et la Xbox One pas assez puissantes pour le faire tourner ?

Le très prometteur Baldur's Gate 3 que nous avons eu l'occasion de voir il y a 2 semaines (lire notre preview) ne devrait visiblement pas sortir sur console à en croire les mots d'un développeur de Larian.

Le producteur exécutif de Baldur's Gate 3 du nom de David Walgrave a fait une déclaration assez surprenante à Eurogamer au sujet de la PS4 et de la Xbox One :

Mmhmm ! Je ne pense pas que les consoles de la génération actuelle seraient capables de le faire fonctionner. Il y a beaucoup de mises à jour et d'améliorations techniques que nous avons apportées à notre moteur, et je ne sais pas s'il serait capable de fonctionner avec ces choses sur consoles actuelles.

Voilà qui n'engage rien de bon pour une version PS4 et Xbox One alors que Divinity 2 avait eu droit à un portage. Bref wait and see mais ce qui est sûr c'est que la version PC est la priorité du studio Larian, d'autant plus que c'était la plateforme la plus rentable pour leurs précédents jeux.

Pour l'instant aucune date de sortie pour le RPG tant attendu. On sait juste qu'une accès anticipé est prévue pour cette année.

Reste toutefois les PS5 et autres Xbox Series X à venir pour compenser...