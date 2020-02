Call of Duty Modern Warfare : Le mode Mega Infecté supprimé, voici la raison

La saison 2 de Call of Duty : Modern Warfare bat actuellement son plein et les développeurs travaillent d'arrache-pied pour rendre l'expérience la plus agréable possible tout en oeuvrant sur l'équilibrage multijoueur du titre.

À voir aussi : PS5 : Un chargement sans fil en option pour la DualShock 5 ? Un nouveau brevet dévoilé

C'est dans l'optique de rendre l'expérience multijoueur équilibrée donc que les développeurs d'Infinity Ward ont indiqué que le mode Mega Infection allait être supprimé. Un mode gigantesque regroupant les grandes maps des Guerres Terrestres avec un mode infecté.

The Giant Infection playlist was giving out a little too much XP, so we just rolled out a playlist update to remove the mode while we work on a fix.