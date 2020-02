Nintendo Direct : Un joueur crée sa propre émission... dans Super Mario Maker 2

Les fans de Nintendo sont actuellement dans la plus longue période d'attente entre deux Nintendo Direct depuis la création de l'émission. Pour un joueur, cette attente est tellement insupportable qu'il a décidé de créer son propre Nintendo Direct histoire d'aider tout le monde à patienter. Et il a fait ça d'une manière pour le moins originale et amusante.

La trouvaille amusante dont il est question aujourd'hui a été relayée par la chaîne YouTube BeardBear. De quelle trouvaille s'agit-il ? Eh bien d'une émission Nintendo Direct totalement créée dans Super Mario Maker 2.

Ce niveau utilise habilement les différents éléments mis à disposition des créateurs dans Super Mario Maker 2 pour produire ce "Nintendo Direct." Doug Bowser, le président de Nintendo of America est logiquement représenté ici à l'aide du modèle de Bowser.

D'autres éléments comme la date de sortie de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 ou encore les jeux indépendants à venir sont tous représentés avec humour. Le créateur de ce niveau, qui répond au pseudonyme de "ReallyJosh," s'est même payé le luxe d'ajouter un "one more thing" à son "Nintendo Direct." Et là encore, la chose a clairement été faite pour faire rire (jaune).

Pour ceux qui aimeraient jouer directement à ce "Nintendo Direct," son ID est : 35C-B74-20H.