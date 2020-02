Little Hope : Le prochain Dark Pictures Anthology dévoile de nouvelles images énigmatiques

Bandai Namco nous l'avait promis dès la cérémonie d'ouverture de la Gamescom 2018 : les fans d'horreur et d'aventures interactives allaient devoir compter sur la durée avec la série The Dark Pictures Anthology, constituée d'épisodes aussi indépendants qu'horrifiques.

Après avoir fredonné l'air d'Il était un petit navire sur Man of Medan en 2019, nous irons nous promener dans les bois avec Little Hope, la seconde entrée toujours développé par le studio Supermassive, qui commence à en connaître un rayon question jump scares.

Bien peu de détails soient en revanche dévoilés à travers ce trailer transitoire, qui nous rappelle surtout que malgré la technologie du microphone qui permet depuis de nombreuses décennies d'amplifier le son, il est de bon ton de hurler comme un putois dans ce dernier.

Bon, il faut dire que l'ambiance horrifique est toujours au rendez-vous et que la pénombre d'un sous-bois à la tombée de la nuit n'est pas des plus rassurantes. Les nouvelles images dévoilées par Bandai Namco (et disponibles dans notre galerie ci-dessous) semblent dépeindre deux époques bien différentes, puisqu'à des jeunes gens visiblement tout ce qu'il y a de plus contemporains succèdent des colons qui pourraient avoir vécu quelques siècles auparavant.

Le PDG du studio anglais a tenu a désépaissir un peu ce rideau de gouttelettes à travers une nouvelle déclaration :

Coincés et isolés dans la ville abandonnée de Little Hope, quatre étudiants et leur professeure doivent échapper à des visions cauchemardesques qui les poursuivent à travers un impénétrable brouillard.

Alors qu'ils explorent la ville à la recherche d'une échappatoire, ils doivent comprendre le sens de ces visions, trouver la racine du mal et découvrir pourquoi ils y sont directement reliés.

Il faudra patienter encore quelques mois pour découvrir ce qui se cache derrière l'épais brouillard de Little Hope, puisque contrairement aux prévisions météorologiques de notre cher Plume, le prochain épisode de The Dark Pictures Anthology sortira cet été sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.