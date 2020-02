VR le Futur #81: Space Channel 5 VR, HTC Vice Cosmos... + Toute l'actu de la semaine !

Gameblog vous donne rendez-vous chaque semaine dans "VR le Futur", une émission entièrement dédiée à la réalité virtuelle ! Grâce à "VR Singe", vous saurez tout sur l'actu des jeux sur PSVR, Oculus Rift, HTC Vive et autres, à travers les rubriques News, Focus, Dossier, Sorties et Essai.

Pour le 81e épisode de VR le Futur, VRSinge s'est creusé les méninges pour vous préparer une émission ramenarde avec moult mets raffinés et succulents. On aura ainsi notamment du HTC Vive Cosmos, Play et Elite / XR en entrée, suivi par le futur de la PSVR, puis en plat de résistance un certain Freediver Triton Down, et en dessert, l'Essai le très fameux Space Channel 5 VR. Bon appétit, baby !

Au sommaire de cette émission :

News

HTC Vive Cosmos Play / Elite / XR : c'est quoi au juste ?

Le futur de la VR avec les Proton

Facebook sort encore le chéquier

Le Valve Index de retour en stock ?

Sorties

Freediver : Triton Down

Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash

Scraper : Gauntlet

Essai

Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash

