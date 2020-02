Captain Tsubasa Rise of New Champions : Le trailer du mode Histoire joue les prolongations

Il y a un peu plus d'une semaine, Bandai Namco diffusait une bande-annonce épique centrée sur différents personnages que l'on allait pouvoir croiser sur les terrains de Captain Tsubasa : Rise of New Champions. Une version rallongée est maintenant disponible...

À voir aussi : Captain Tsubasa Rise of New Champions présente ses héros en vidéo ÉPIQUE

Si vous aimez le manga de Yoichi Takahashi et son adaptation animée, cette nouvelle vidéo d'un peu plus de trois minutes de Captain Tsubasa : Rise of New Champions a de grandes chances de vous faire sursauter.

Outre Tsubasa Ohzora, Kojiro Hyuga et d'autres joueurs emblématiques comme le très fatigué Jun Misugi, Makoto Soda, les frères Tachibana, Hikaru Matsuyama ou Hanji Urabe, ce trailer confirme les présences des coachs Kozo Kira, Makoto Kitazumé ou encore de Munesama Katagiri dénicheur de talents de la fédération japonaise.

Les choses se mettent donc en place pour un mode Histoire complet, qui devrait couvrir une bonne partie du scénario principal de la saga footballistique. Et les joutes promettent décidément d'être complètement fofolles.

Captain Tsubasa : Rise of New Champions est prévu sur PS4, Nintendo Switch et PC pour cette année.