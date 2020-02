Pax East : Insurgency Sandstorm se trouve une date sur PS4 et Xbox One

Le FPS simulation Insurgency : Sandstorm qui était une exclusivité PC s'offre désormais une date pour la version PS4 et Xbox One. L'occasion d'apporter un peu de simulation sur consoles.

À l'occasion de la PAX East 2020, Focus Home Interactive et New World Interactive annoncent en coeur la sortie d'Insurgency : Sandstorm sur PlayStation 4 et Xbox One pour le 25 Août 2020.

Avec 1 million de copies de la version PC vendues, on peut dire que c'est un beau succès et on comprend l'envie de le réitérer sur consoles. Keith Warner (président du studio New World Interactive explique :

Le marché des consoles est depuis longtemps dans l'attente d'un shooter moderne tactique et exigeant. Y apporter notre franchise à succès, qui a fait ses armes sur PC, est une étape importante dans l'évolution de notre studio. Nous sommes donc ravis de proposer notre vision du FPS tactique pour la première fois sur consoles

Coopération obligatoire, matériel militaire réaliste, balistique intelligente... Le jeu est une vrai bon FPS Simulation comme on en fait assez rarement. On vous conseille dalleurs la lecture de notre test sur le sujet.