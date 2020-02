Persona 5 Scramble se vend plus de deux fois plus sur PS4 que sur Switch au Japon

Au Japon, la Switch a le vent en poupe, c'est indéniable. De son côté, la PS4 y connaît quant à elle un ralentissement certain de ses ventes dû à lié la fin de la génération. Et même si, en plus de ça, la Switch s'est globalement mieux vendue que la PS4 au Japon, cela ne veut pas dire qu'un jeu multi plates-formes se vendra nécessairement mieux sur la console de Nintendo.

Le site du magazine japonais Famitsu vient de révéler le Top 10 des ventes de jeux au Japon pour la semaine du 17 au 23 février 2020. Et aux deux premières places du classement se trouvent sans surprise les deux versions de la plus grosse sortie de la semaine, Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers.

L'ordre dans lequel figurent ces deux versions est en revanche plus surprenant. En effet, la version PS4 du jeu d'Atlus s'est mieux vendue que la version Switch du spin-off de Persona 5. Et l'écart de ventes entre les deux versions est conséquent. Au total, l'éditeur nippon a vendu 162.410 exemplaires de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers. Ces ventes sont réparties de la manière suivante :

PS4 : 115.995

Switch : 46.415

Cela signifie que 71% des ventes du jeu lors de sa semaine de lancement concernaient la version PS4. Vue la popularité actuelle de la Switch, il était possible de s'attendre à une situation inverse. Le fait que les joueurs Switch n'aient jusqu'à présent pas eu le droit à un portage de Persona 5 a certainement joué.

Une version Switch du Persona 5 original, ou de Persona 5 : Royal, est très demandée par les joueurs du monde entier. Des bruits de couloir indiquent cependant qu'un accord d'exclusivité autour de Persona 5 lie en ce moment Sony et Atlus.