Final Fantasy 7 Remake : Le doubleur de Cloud annonce que les fans seront surpris par l'écriture

En vieux briscard du J-RPG, Square Enix a parfaitement compris comment faire monter la mayonnaise autour du remake de Final Fantasy VII, attendu comme un messie du XXIème siècle. Figurez-vous qu'il ne suffit pas de mélanger énergiquement du jaune d'oeuf avec de la moutarde, mais au contraire de distiller avec beaucoup de parcimonie quelques éléments, ici et là...

Aujourd'hui, c'est le doubleur original du père Cloud Strife (qui dit encore Clad ? Dénoncez-vous !), ou plutôt son seiyuu, Takahiro Sakurai, qui a accordé une interview au site Dengeki Online, histoire de refaire parler de Final Fantasy VII Remake.

Il faut dire que le gus en connait un rayon, puisqu'il prête depuis belle lurette sa voix au mercenaire/terroriste écologique depuis le premier volet de Kingdom Hearts, en passant par Crisis Core, Dirge of Cerberus et autres Advent Children qui vont bien.

Du haut de ses 45 ans, l'acteur prolifique a dû composer avec deux aspects de sa personnalité afin de doubler pour la première fois cette relecture de l'aventure originale :

J'ai beaucoup joué à Final Fantasy VII lorsqu'il est sorti, mais jamais je n'aurais pensé être impliqué dans un tel projet. J'ai dû jongler avec deux images différentes : celle du fan qui a sa propre vision du personnage, et l'acteur qui doit faire son travail, et jouer un rôle donné. Ce ne sont pas des aspects qui se mélangent facilement. Chaque scène m'a obligé à comparer mon ressenti de joueur aux sentiments exprimés par Cloud.

Il est certain qu'avec un héros aussi muet que l'original de 1997, Square Enix a forcément du trancher sur certains aspects énigmatiques de la personnalité de l'ex-Soldat amnésique. En novembre dernier, le scénariste Kazushige Nojima préférait d'ailleurs prévenir que guérir les joueurs, en expliquant qu'il n'y aurait "plus beaucoup de place pour l'imagination". Heureusement, Sakurai n'était pas seul :

Grâce aux conseils du sound director, j'ai pu comprendre qui état Cloud, et méticuleusement l'incarner. Nous avons procédé à beaucoup de ré-enregistrements, nous avons pris notre temps, et prêté attention à la moindre ligne de dialogue. Bon nombre d'entre elles sont assez innovantes, et certaines vont même surprendre les fans.

Rien n'indique évidemment que Sakurai pense à la fameuse scène de Don Cornéo, et nous vous laisserons donc imaginer à notre place à quoi pourrait ressembler le fameux rendez-vous entre Cloud et Barrett version 2020 (oui, on sait : ça n'arrivera pas avant l'Épisode II, au moins)...

Final Fantasy VII Remake est toujours prévu pour vous surprendre le 10 avril 2020 sur PlayStation 4.