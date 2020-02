Spiritfarer : Le jeu de Thunder Lotus dévoile ses différentes phases de gameplay

Sa présentation lors de la conférence Microsoft de l'E3 2019 avait su taper dans l'oeil des esthètes et autres amoureux des belles choses faites à la main, autant qu'il aura su faire jaillir railleries et autres commentaires plus ou moins dédaigneux de la part de nos chers collègues restés à Paris. Après un bien long silence, Spiritfarer repointe enfin le bout de son nez.

À voir aussi : E3 2019 : On a mis les mains sur le superbe Spiritfarer, nos impressions envoûtées

Et puisqu'un certain Plume n'est cette fois pas là pour faire du mauvais esprit, nous pouvons rappeler en toute quiétude que le jeu de Thunder Lotus mélange bien des genres, puisqu'il nous propose d'alterner entre des phases narratives, quelques ersatz de plate-forme, et surtout une bonne dose de gestion.

Le trailer du jour tout juste dévoilé par le studio récapitule d'ailleurs fort bien ces différents aspects, non sans nous prendre par les sentiments, puisque notre héroïne Stella ira à la rencontre de nombreuses espèces animales pour trouver de l'aide. Rappelons tout de même que sa coquille de noix vise à conduire les défunts dans l'autre monde, après avoir satisfait leur ultime souhait...

Autant vous dire que les adieux seront nombreux, et que la perspective de voir nos compagnons à poil ou à plumes s'en aller pourrait bien faire couler une larmichette même au plus blindé de nos lecteurs.

Spiritfarer est prévu pour 2020 sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One.