DOOM Eternal : Le spot TV officiel sort de l'ombre

C'est dans un peu moins d'un mois que le DOOM Slayer, plus énervé que jamais, pour dégonder les créatures des enfers à la flamme bien moyenâgeuse, arrivera sur Terre. Mais déjà, DOOM Eternal songe à investir le petit écran.

Il est vrai que qui veut voyager loin ménage sa monture, et tout le tralala. Donc vous ne verrez aucune objection à ce que Bethesda prenne un peu d'avance avec une vidéo destinée à la télévision.

Puissance, rébellion, courage : devenez éternel. C'est beau comme phrase d'accroche, n'est-ce pas ? Eh bien c'est celle de ce spot télévisé officiel qui, comme la précédente bande-annonce, ne fait rien de ce qu'on attend d'un DOOM - par peur de choquer les âmes sensibles, certainement. Pas de sang, et surtout pas de gros Metal dégueulasse ! Nous voici avec un morceau de rap qui ne plaira pas forcément aux fans.

Mais qu'on se rassure, le 20 mars prochain, date de sortie de DOOM Eternal sur PS4, PC, Xbox One et Stadia (et plus tard sur Switch), tout ce que vous aimez devrait y être. Et même plus.