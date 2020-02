Streets of Rage 4 : Nouveau perso dévoilé, modes multi détaillés et fenêtre de lancement précisée

La suite d'une plus plus grandes séries de beat them up des années 90, concoctée en France, s'est jusqu'ici plutôt économisée. À quelques jours de l'ouverture de la PAX East, où il sera jouable, Streets of Rage 4 fait quelques révélations qui cognent dur.

Vous attendiez de faire connaissance avec le cinquième et dernier combattant de rue que vous pourrez incarner dans Streets of Rage 4 ? Le voici, le voilà : il s'appelle Floyd Iraia et ce n'est pas un tendre. Enfin, il voudrait bien, mais les deux bras cybernétiques dont il est affublé, qui lui confèrent une sacrée patate et une bonne allonge, l'en empêchent. Du coup, il cogne. Encore et encore.

En plus de révéler l'identité de ce personnage, DotEmu a annoncé que le multijoueur pourrait se vivre de deux façons : online jusqu'à deux et, pour les amateurs de jeu sur canapé, jusqu'à quatre en local.

Dernière nouvelle, alors que l'on était jusque là dans le flou concernant la date de sortie, on apprend que Streets of Rage 4 arrive au printemps 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Si c'est pas ça, le bonheur.