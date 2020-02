CD Projekt désormais deuxième société de jeu vidéo en Europe

En quelques années, CD Projekt est devenu une entreprise qui compte pour le jeu vidéo. La maison-mère de CD Projekt RED et GOG a vu sa valeur augmenter de façon incroyable, à tel point qu'elle peut prétendre à un titre détenu par un éditeur français...

D'une petite compagnie indépendante à un mastodonte. En 2017, la valeur de CD Projekt était de 1,6 milliard de dollars. En janvier 2020, nous étions à 6,8 milliards. Aujourd'hui, la firme polonaise pèse un peu plus de 8 milliards de dollars !

Sur la courbe ascendante depuis la sortie de The Witcher III en 2015, et que les activités de la boutique en ligne sans DRM GOG doivent également bien se porter, on pourra aussi se rappeler que les dernière semaines, qui ont été fastes suite à l'arrivée de la série The Witcher sur Netflix, ne sont peut-être pas étrangères à ce bond (The Witcher 3 : Les ventes du jeu explosent aux États-Unis, les statistiques impressionnantes).

Désormais, CD Projekt est la deuxième compagnie de jeu vidéo d'Europe derrière le français Ubisoft, dont la valeur est estimée aux alentours de 9,5 milliards de dollars. La première place n'est plus très loin, et à quelques mois de la commercialisation de Cyberpunk 2077, on aurait même tendance à penser qu'il ne suffit plus que de lancer une pièce en direction de votre Sorceleur préféré.

