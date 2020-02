Tribe Nine : Le nouveau jeu du créateur de DanGanRonpa se dévoile en vidéo

À peine le nouveau studio Tookyo Games avait annoncé son existence que ce dernier nous promettait déjà plancher sur pas moins de quatre titres différents. Et si nous savions qu'il fallait déjà compter avec un certain Deathmatch Club, le génial Kazutaka Kodaka revient aujourd'hui en bonne forme pour dévoiler Tribe Nine dans les colonnes de Famitsu.

À voir aussi : Kazutaka Kodaka (Danganronpa) : "Monokuma a été créé en cinq minutes !"

Au vu des quelques sportifs qui composaient la quinzaine d'étudiants de chaque épisode de DanGanRonpa, nous ne serons que peu étonnés de découvrir que son nouveau jeu s'articulera autour d'une drôle de discipline assez justement baptisée "Extreme Baseball".

L'interview accordée à l'hebdomadaire japonais nous permet de découvrir que si le projet est déjà entré en phase de production, le père Kodaka s'est contenté de proposer quelques concept arts au développeur Akatsuki (Dokkan Battle, entre autres), estimant qu'il était plus important de s'attarder sur l'ambiance du jeu, et que le reste viendrait plus tard.

Les trois mots-clés censés définir Tribe Nine sont "Tokyo", "sports extrêmes" et "combats de rue", et il faut bien avouer que le trailer d'annonce aujourd'hui dévoilé coche actuellement toutes les cases. Dans cet univers assez reconnaissable (levez la main si vous avez cru reconnaître Nagito), des gangs rivaux s'affrontent ainsi en pleine rue dans des matchs d'Extreme Baseball, un sport assez meurtrier si l'on en croit les nombreux immeubles perforés en l'espace de quelques petites secondes.

Ces affrontements auront lieu dans les différents quartiers de la capitale nippone, le compositeur Shuuhei Yamaguchi rappelant sans mal que les Jeux Olympiques de l'été 2020 braqueront un sacré coup de projecteur sur Tokyo. Les artistes et chara-designers Rui Komatsuzaki et Simadoriru, qui ont déjà accompagné Kodaka sur la série DanGanRonpa ont également rempilé pour l'occasion.

Bien peu de détails tangibles ont pour le moment été dévoilés, pas plus qu'une date de sortie ou même une éventuelle plate-forme, mais le créatif espère déjà faire de cette toute nouvelle licence un projet multimédia d'envergure, qui irait du manga à l'anime en passant par le jeu de plateau. Bref, nous n'avons pas fini d'entendre parler de Tribe Nine... En attendant, vous pouvez déjà faire un tour sur le site officiel.

Que pensez-vous de cette nouvelle licence signée Kodaka ? Que vous évoque ce premier trailer ? Faites-nous part de vos avis home-runesques dans les commentaires ci-dessous.