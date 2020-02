PS5-Xbox Series X : 4A Games (Metro) préfère ce qui n'a "pas encore été révélé publiquement"

Sony et Microsoft préparent actuellement la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X. C'est un fait avéré. Mais y à part quelques informations à propos de ces machines diffusées officiellement par les deux constructeurs, les joueurs ne savent pas grande chose à leur sujet. À encore un développeur, ces derniers ne sont pas au bout de leurs surprises.

Parmi les quelques informations officiellement communiquées au sujet de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, se trouvent le fait qu'elles disposeront toutes deux d'un SSD et qu'elles permettront de gérer le Ray Tracing. Il a également été révélé que la manette PS5 bénéficiera de gâchettes haptiques et que la Xbox Series X sera compatible avec des résolutions allant jusqu'à 8K.

Et même si ces différents éléments peuvent paraître alléchants pour différentes raisons, ce n'est pas ce que ces deux nouvelles machines proposent de plus intéressant. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Oles Shishkovstov, le directeur technique de 4A Games et accessoirement Lead Programmer sur Metro Exodus, lorsqu'il a été interrogé sur ce qu'il préfère dans les nouvelles machines au cours d'un entretien accordé à Digital Foundry :

Je suis davantage enthousiasmé par les choses qui n'ont pas encore été révélées publiquement.

Pour ce qui est du fameux Ray Tracing (technique de calcul qui permet de reproduire les effets de réflection et de réfraction), Oles Shishkovstov révèle que son studio est totalement investi dans l'utilisation de cette technologie et que, là encore, les joueurs devraient être étonnés :

Nous sommes à fond sur le ray tracing et avons complètement laissé tomber les techniques old-school. Nous avons mené de nombreuses expériences en interne et avons d'ores et déjà obtenu des résultats spectaculaires. Mais vous allez devoir attendre avant de voir ce que nous avons intégré dans nos projets à venir.

À l'heure où sont écrites ces lignes, le prochain titre de 4A Games n'a pas encore été révélé. Il a simplement été confirmé au printemps dernier que le studio planche sur un nouveau AAA pour THQ Nordic. La PS5 et la Xbox Series X sont quant à elles prévues pour la fin de l'année.