Mortal Kombat 11 : Todd McFarlane dévoile Spawn... en figurine

Les esthètes de la Fatalité et de la double fracture tibia-péroné suivie d'une éviscération le savent : prochainement, le super héros qui a fait un pacte avec le Diable sera bientôt propulsé dans l'arène de Mortal Kombat 11. On ne l'a pas encore vu en action qu'il a déjà sa figurine.

À voir aussi : Hellpoint : Une "suite" déjà disponible gratuitement ?

Spawn, c'est sa création, son bébé. Todd McFarlane est donc en droit de faire ce qu'il veut de son personnage qui avait déjà honoré de sa démoniaque présence SoulCalibur II. Et c'est ce qu'il a fait, on l'imagine avec l'aval de NetherRealm et Warner Bros. Interactive.

Sur Twitter, l'artiste canadien a donné un bel aperçu de ce à quoi ressemblera Spawn dans Mortal Kombat 11, où il arrivera le 17 mars prochain. Et ce à travers une figurine de 17 centimètres plutôt détaillée et disposant de 22 points d'articulation. On vous laisse la découvrir à travers les images dans notre galerie ci-dessous. Ne reste plus qu'à le prendre en mains et lui laisser fracasser les Scorpion, Shang-Tsung et autres Johnny Cage.

Mortal Kombat 11 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.