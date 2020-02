Tekken 7 passe un cap de ventes, le point sur le total de la série

Lorsqu'un jeu populaire est exploité par son éditeur comme un jeu-service, cela permet d'augmenter la durée de vie commerciale du jeu. Tekken 7 étant régulièrement mis à jour, il continue à bien se vendre. Et ce, malgré une sortie sur consoles il y a bientôt 3 ans.

Katsuhiro Harada, ancien producteur en chef de la série des Tekken et actuel directeur général en charge des licences originales de Bandai Namco Entertainment, vient d'annoncer sur son compte Twitter qu'au 31 décembre dernier, Tekken 7 a passé le cap des 5 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. À titre de comparaison, Street Fighter V en est à 4,1 millions d'exemplaires vendus tandis que Mortal Kombat X (les chiffres de MK 11 ne sont pas encore disponibles) s'est écoulé à environ 11 millions d'exemplaires.

TEKKEN7 had achieved Over 5 million sales (Achieved in December 2019)!

We recorded Over 49million copies sales for the series.



鉄拳7が500万枚超を達成(2019年12月現在でシリーズ累計は4900万枚超)!

記念イラストに新シーズンのキャラクターが追加されました!#TEKKEN7 #TEKKEN pic.twitter.com/xgaqkxJNWz