Xbox : Une vidéo et une révélation "choc" sur le lancement japonais de la première Xbox

La marque Xbox et le Japon, ce n'est pas l'amour fou. Ça, tous les gens qui s'intéressent un minimum à l'actualité et à l'histoire du jeu vidéo le savent. Ce dont tout le monde ne se souvient pas en revanche, c'est la manière dont se sont passées les choses au tout début.

Au cours du cycle de vie de la toute première Xbox, Microsoft est seulement parvenu à vendre moins de 500.000 exemplaires de la console au Japon. Si ce résultat est bien meilleur que celui obtenu par la Xbox One, il peut malgré tout être qualifié d'échec. Mais avant que les choses en arrivent à ce point, il a bien fallu commercialiser la console.

À en croire des images du lancement japonais de la première Xbox il y a tout juste 18 ans (le 22 février 2002), tout ne semblait pas si mal parti. L'émission japonaise GameWave du 7 mars 2002 a en effet consacré un reportage à la cérémonie de lancement de la console organisée à Shibuya par Microsoft dans la nuit du 21 au 22 février 2002. Au programme : affichage publicitaire massif sur le célèbre Shibuya Crossing et présence de célébrités comme Yoshiki du groupe X Japan et surtout de Bill Gates, alors PDG de Microsoft.

Ces images montrent que le géant américain avait réussi à attirer un peu de monde à la mise en vente de sa machine (à noter cependant que le reportage ne s'attarde pas trop sur la file d'attente). Le tout premier acheteur japonais de Xbox, qui a reçu sa console des mains du grand patron du géant américain, est par ailleurs montré dans cette vidéo.

Et puisqu'il est question du lancement japonais de la Xbox et de Bill Gates, une révélation vient d'être faite au sujet d'une célèbre publicité japonaise, disponible dans notre galerie ci-dessous, montrant l'ancien PDG de Microsoft avec un hamburger dans une main et une manette Xbox dans l'autre. Cette révélation a été faite sur Twitter par Seamus Blackley, le "père" de la Xbox :

I never adequately apologized to @BillGates for this. Bill I'm sorry. I know it's not your hands. I know you didn't want to do this. I am sorry. pic.twitter.com/3ZMSuJ11xL