Call of Duty Modern Warfare : La mission "Grand Nettoyage" devait être totalement différente

Le développement d'un jeu est itératif, on essaye, on voit si ça fonctionne ou non et l'on développe sur ce que l'on a fait et ainsi de suite. Call of Duty : Modern Warfare, comme tous les jeux de l'industrie n'y a pas coupé.

La mission "Grand Nettoyage" dans le mode campagne de Call of Duty : Modern Warfare a eu droit a des coupes durant le développement. C'est le gameplay director du titre, Zeid Reike qui l'a indiqué.

Pour mémoire, cette mission nous emmène prendre d'assaut une maison de banlieue avec le capitaine Price. Une mission tout en discrétion sauf à quelques moment où il faut faire non seulement bien attention aux ennemis armés mais aussi aux civils qui ont tendance à prendre les armes.

Voici ce que nous dit Reike sur le développement de ce niveau :

Il y a eu deux itérations. Vous deviez commencer au niveau de la rue dans un véhicule de troupes pour ensuite entrer dans un garage, et continuer pour trouver une position en hauteur et ainsi avoir la maison en visuel. A cela, vous auriez continué dans l'arrière-cour pour pour entrer par la suite dans une plus grande maison.



Cela nécessitait d'utiliser davantage d'IA basée sur le tir en couverture, et nous ne savions pas comment faire cohabiter cela pour faire en sorte que ce soit fun.

Le campaign design director Jacob Minkoff a ajouté aux dire de Reike ceci concernant ce même niveau :

Même si le rendu était beau et bien éclairé, nous avons fini par tout jeter en revenant à une disposition différente de la maison.

Il est intéressant d'avoir les détails de conception sur l'aspect level-design et ainsi voir les processus créatifs. Cela permet d'avoir une vision sur ce à quoi les développeurs ont pensé et ce qu'ils ont gardé pour la version finale.

