NACON annonce Rogue Lords, le rogue-like de l'Apocalypse

Après des décennies à incarner des chasseurs de vampires et autres tueurs de monstres, le temps de la révolte a sonné. Voici donc annoncé un jeu bien d'chez nous qui vous laissera faire triompher les pires créatures des Enfers.

Et si pour une fois on incarnait le Diable en personne et qu'on partait soumettre l'humanité à travers des actions diaboliques ? C'est ce que propose Rogue Lords, jeu développé par les français de Cyanide et Leikir Studio et prévu pour cet automne sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Ce Rogue-like emmènera le joueur au XVIIème siècle dans la Nouvelle-Angleterre (région regroupant les États du Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut et Rhode Island). Il sera question de mener une équipe de personnages pas très recommandables dont Dracula, Bloody Mary ou encore le Baron Samedi et la Dame Blanche.

On sait pour le moment que l'on se déplacera sur une carte en 3D avant de décider comment foutre le souk et se lancer dans des combats au tour par tour. Et que, Rogue-like oblige, chaque défaite entraîne un retour à la case départ - sauf que l'on pourra tricher grâce au Diable, capable de trifouiller l'interface.

Pour le moment, ni visuels ni trailer. On se contentera d'un premier tweet animé :

Call upon illustrious Disciples of Evil in this new gloomy rogue-like game set in the 17th Century!



🧛‍♂️Dracula

🍸Bloody Mary

🎩Baron Samedi

👰 the White Lady

and more...#RogueLords is coming this Autumn on PC, PlayStation 4, Xbox One and Nintendo Switch. pic.twitter.com/XUpzbWLLTG - Rogue Lords (@RogueLords) February 21, 2020

Les mécaniques et autres infos primordiales seront bien entendues dévoilées en temps en en heure, pour ce titre imaginé par Camille Lisoir, directrice artistique chez Cyanide, et Jérémie Monedero, le game director.

Mais pas tout de suite. Voilà qui m'a bien donné envie de rejouer à Universal Monsters. Ah non, pardon. Je vais plutôt retrouver mes potes pour une campagne d'In Nomine Satanis.