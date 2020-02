Coronavirus : Sony et Facebook/Oculus annulent leur participation à la GDC 2020

Le virus Covid-19, également surnommé coronavirus, continue de bouleverser les plans des organisateurs de salon du monde entier. Après le Taipei Game Show et PAX East, au tour de la très professionnelle Game Developers Conference 2020 d'être touchée indirectement par le Covid-19.

PlayStation et Facebook ont tout deux annoncés qu'ils ne participeront pas à la Game Developers Conference 2020 comme initialement prévu. Ces deux annulations sont officiellement liées aux craintes générées par le Covid-19. Sony a expliqué sa décision de ne pas participer à ce salon qui réunit de nombreux développeurs de jeu du monde entier dans un message envoyé au site GamesIndustry.biz :

Nous avons pris la décision difficile d'annuler notre participation à la Game Developers Conference en raison des craintes grandissantes liées au Covid-19 (également connu sous le nom de coronavirus). Nous avons déterminé qu'il s'agissait de la meilleure option étant donné que la situation autour du virus et les restrictions globales en matière de déplacements changent quotidiennement. Nous sommes déçus d'annuler notre participation mais la santé et la sûreté de notre main d'oeuvre mondiale est notre principale préoccupation. Nous avons hâte de participer à nouveau à la GDC à l'avenir. De son côté, Facebook justifie son absence d'une manière similaire et explique qu'il conseille à tous ses employés de s'abstenir de se rendre à la GDC 2020. Le géant américain précise cependant qu'il comptait faire des annonces liées à Oculus pendant l'événement et qu'il les fera finalement de différentes manières :

Nous prévoyons toujours de partager les annonces exaltantes que nous prévoyions pour le salon via des vidéos, des sessions de questions-réponses en ligne, etc. Nous organiserons également des rencontres avec nos partenaires hors du salon au cours des prochaines semaines. Ce dernier point soulève une question intéressante vis-à-vis de Sony. Même si le constructeur japonais ne préparait pas d'annonces publiques lors de la GDC, il s'agit d'un rendez-vous important au cours duquel le constructeur peut partager ses plans discrètement avec les développeurs. Avec la sortie de la PS5 prévue pour la fin de cette année, des rencontres importantes auraient très certainement eu lieu au cours de l'événement.

Il est impossible de l'affirmer, mais il ne serait pas surprenant que le coronavirus ait bouleversé les plans de Sony vis-à-vis de la présentation de la PS5. Si la situation perdure, le constructeur nippon pourrait-il décider de révéler sa nouvelle console via une vidéo en ligne à l'instar de ce que Facebook a décidé de faire vis-à-vis de ses annonces GDC ? Seul l'avenir le dira.

À l'heure où sont écrites ces lignes, la pneumonie Covid-19 a fait plus de 2.100 morts pour plus de 70.000 infectés (parmi ces dizaines de milliers d'infectés, seules quelques centaines se trouvent hors de Chine). D'après une étude chinoise relayée par le site Science et Avenir, le Covid-19 est bénin dans quatre cas sur cinq et mortel dans seulement 2,3% des cas.