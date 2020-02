Borderlands : Le film tient son réalisateur, le spécialiste de l'horreur Eli Roth

Après trois ans de silence radio, la production d'un film dans l'univers de Borderlands est revenu sur le devant de la scène. Le réalisateur Eli Roth a été annoncé pour le projet.

Eli Roth est un réalisateur connu pour ses films d'horreur assez violents, comme The Green Inferno et Hostel. Il a aussi joué dans un film de Tarantino, The Inglorious Bastards (la scène ici pour les curieux). Avec un portfolio pareil, on peut s'attendre à une ambiance aussi sombre et absurde que celle des jeux vidéo.

Mais il est difficile de savoir à quoi s'attendre au niveau de l'histoire ; les possibilités sont infinies, et on ne sait pas encore quelle direction a été choisie par la production.

I'm very excited to welcome Eli Roth as Director of the Borderlands movie in development with Lionsgate and Arad Productions. Please welcome @EliRoth to the team and be sure to catch the @GearboxOfficial Main Theater Show at #PAXEast on 2/27 to learn more. #borderlandsmovie pic.twitter.com/Uaxs7jm10i - Randy Pitchford (@DuvalMagic) February 20, 2020

Au scénario, on retrouvera celui qui a travaillé sur la série télévisée Chernobyl, de Craig Mazin. Le producteur Erik Feig sera, quant à lui, accompagné d'Avi (Spider-Man : Into the Spider-Verse) et Ari Arad (Iron Man, Ghost in the Shell). Comme annoncé en 2015, le film sera produit par Liongsate.

Son président Nathan Kahane a annoncé ceci :

Aavec la vision d'Eli et le scénario de Craig, nous avons cracké le code pour amener le monde anarchique de Borderlands au grand écran avec une grande façon de le rendre différent et intéressant pour les spectateurs et les fans du jeu.

Alors, espérons !