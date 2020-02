Flight Simulator nous fait visiter ses aéroports ultra-détaillés en vidéo

Utilisé pour calmer les attaques de panique des membres de la rédaction, Flight Simulator déploie une nouveau carnet de développeurs qui va, à coup sûr, faire baisser la tension pendant de nombreuses semaines.

À voir aussi : Flight Simulator : 10 vidéos sublimes pour s'envoler au septième ciel

Oui, vraiment, vous allez vous sentir reposé avec cette vidéo d'un peu plus de huit minute. D'une part parce que vous n'aurez pas le vertige, on reste au ras du sol, et que c'est une fois encore d'une beauté insolente.

Sven Mestas, le lead game designer d'Asobo travaillant sur Flight Simulator, se retrouve face à la caméra pour nous présenter, en toute décontraction, les aéroports de cette simulation de l'extrême. Ils seront TOUS. TOUS les aéroports de notre planète. Plus de 37.000 d'entre eux sont édités à la main par l'équipe de développement.

Et il ne sera pas juste question de les reluquer de loin. Tous les détails ont été pensés pour une immersion totale. Il y aura de la vie, et les services (bagages, remorquage, ravitaillement...) s'exécutent de manière réaliste. On ne va pas rappeler que cela reste beau à crever, il y a des chances que vous l'ayez remarqué, depuis le temps.

Flight Simulator est attendu pour cette année sur PC et Xbox One.