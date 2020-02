Hellpoint : Une "suite" déjà disponible gratuitement ?

Le jeu Hellpoint n'est même pas encore disponible que les développeurs proposent déjà une "suite" gratuite sous forme de chapitre sur Steam.

L'ami Joniwan a pu réaliser une preview du jeu Hellpoint il y a quelques jours. Ce dernier est prévu pour le 16 avril prochain et les développeurs de chez Cradle Games proposent d'ores et déjà un chapitre gratuit supplémentaire se déroulant plusieurs années après Hellpoint. Le chapitre porte le nom de Hellpoint : The Thespian Feast.

Matt Boudreau, directeur créatif chez Cradle Games déclare :

Pour ceux et celles qui nous suivent depuis un certain temps, voici la carte de la toute première démo que nous avons sortie il y a quatre ans. Dans le jeu final, il s'agit de la sixième carte si vous suivez le chemin principal et je pense que les joueurs trouveront intéressant de voir à quel point le jeu a progressé depuis lors.





