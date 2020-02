On a joué à Hellpoint seul et en coop' : Quand le Dark Souls-like lorgne sur Dead Space !

Hellpoint devrait pointer le bout de son nez en Avril 2020. Petits chanceux que nous sommes, nous avons pu poser nos gros doigts sur une version preview du titre, histoire de voir ce qu'il à de le ventre. Alors, Hellpoint s'annonce-t-il avec des roupettes dignes d'un Dark Souls, genre dont il annonce être issu, ou les toutes petites noix d'une pale copie ? C'est ce que nous allons voir.

D'habitude, pour nos preview, les éditeurs nous convient parfois à l'autre bout du monde pour juger de l'avancée du développement d'un de leurs jeux. Mais là, avec Hellpoint, c'est à la rédaction, sur un PC de compet', et avec un code steam gentiment fourni par le studio que nous avons pu tester au chaud, durant premières heures ce fameux Hellpoint. Une rencontre riche en enseignements dont nous vous faisons part tout de suite !

Le point Godwin

Hellpoint s'ouvre sur la scène assez surréaliste de la création de votre avatar, vomi par une machine ancestrale. Et très vite, votre créateur entre en contact avec vous et vous demande d'enquêter sur les événements qui se sont déroulés dans Irid Novo, une gigantesque et majestueuse cité spatiale qui semble bien avoir succombé à une invasion de forces démoniaques des familles. Si une narration est mise en place, force est de noter qu'elle reste très succincte, plutôt obscure, et on se doute qu'il va falloir fouiller pour en apprendre plus. Notamment en cliquant sur toutes ces mains vertes sur les murs qui vont autant servir de tuto que de messager ! Néanmoins, le gigantisme des décors, avec ses fenêtres ouvertes sur l'espace desquelles on peut observer un dangereux trou noir, participent à l'ambiance folle qui parcoure ce Hellpoint.

Un peu comme si Dead Space - ou Event Horizon pour les plus cinéphiles d'entre vous - avait croisé sa jouabilité avec celle de Dark Souls ! Clairement, sur ce point, on n'en a pas vu assez mais Hellpoint a su éveiller notre curiosité avec cet univers qui s'annonce bon, et ce d'autant plus que nous étions plutôt bien servis sur notre PC, avec des graphismes plus que corrects et une fluidité sans faille qui viennent soutenir l'ensemble. Et si quelques animations semblent encore à travailler, comme lorsque l'on se téléporte au moment d'ouvrir une porte, le tout est pour l'instant plutôt séduisant.

DarkPoint

Un autre aspect a tout particulièrement retenu notre attention : Le gameplay à la Dark Souls. Ici, tout est en effet très similaire, avec des commandes presque identiques, la gestion de l'endurance pendant les combats, et même des menus somme toute ressemblants à ceux du maître. On pourra bien évidemment équiper moult armes, mais aussi des boucliers pour se protéger, ou des fusils qui feront office d'équivalent à la magie. Mais malgré tout, les combats nous ont pour l'instant parus assez patauds (et peut-être était-ce l'expérience qui parlait ?), un peu faciles, notamment contre de gros groupes d'ennemis pas super réactifs et facilement envoyés ad-patrès. A confirmer avec la version finale, mais on n'a pas totalement été convaincus par le côté action pour l'instant

Et ce n'est pas les quelques boss que nous avons croisés qui nous feront écrire le contraire : on les a tous passés au bout de quelques essais, quand on avait compris la technique à utiliser et ses patterns pour éviter ses attaques, et c'était encore plus facile quand on faisait appel à un ami en coopération ! Néanmoins, on est tout de même morts pas mal de fois, avec bien sûr une très classique perte d'expérience, et avec à chaque fois un retour à la dernière faille dimensionnelle, qui fait office de feu de camp, avec la possibilité de se téléporter sur la carte, de monter en niveau ou même de rendre les ennemis plus ou moins costauds avec l'utilisation de certains objets consommables ! Pour l'instant, Hellpoint ne nous a pas convaincu à 100% de par son gameplay action. A confirmer avec la version finale !

À deux, c'est mieux !

L'aspect RPG ne devrait pas être en reste non plus, avec pas mal de stuff à gérer, tout en faisant attention à son poids, et de multiples possibilités d'améliorer son héros pour lui donner accès à de nouvelles armes qui requièrent bien souvent un certain niveau dans une certaine caractéristique pour pouvoir être utilisées. On devrait probablement passer pas mal de temps dans les menus pour se forger le héros parfait. De quoi faire bien évidemment rager son partenaire de coopération ! Car oui, fonctionnalité plutôt classique dans un Dark Souls-Like, il sera possible de parcourir l'aventure à deux. Le loot sera alors partagé, l'expérience aussi, et l'accès à une partie se fait très simplement, à la volée, et même en écran partagé (horizontalement), ce qui est très agréable. A deux, c'est tout de suite plus facile, comme pourra vous le dire Camille que j'ai guidé lors de ses premiers pas dans l'univers, et qui n'a fait qu'une bouchée du premier Boss alors qu'il n'avait absolument pas fait évoluer son héros autrement qu'en l'équipant d'une arme... A confirmer sur la durée là encore, donc.

Il est un point qui nous a autrement plus séduit pour l'instant : Le level design ! Composé de zones indépendantes, un secteur est tout de même très vaste, avec de multiples recoins contenant moult secrets et pièges, et énormément de verticalité, qui amène de la surprise dans les raccourcis qui vous ramènent au début d'une zone après 30 minutes de crapahutage. Pour le coup on n'a pas tout vu d'Irid Novo, mais on a eu envie d'aller plus loin, c'est une certitude.

ON L'ATTEND... AVEC CURIOSITÉ ET DÉFI !

Hellpoint ne sera pas le premier venu à marcher sur les plates-bandes de Dark Souls. Mais il sera un des premiers à proposer un univers plutôt léché, qui vous offrira d'explorer une station spatiale envahie par des esprits démoniaques qui semblent tout droit sortis de Dead Space. Et même si la narration devrait être plutôt obscure, on a plutôt été séduits sur ce point. Le gameplay Action & RPG devra par contre faire ses preuves, les combats nous ayant parfois paru un peu patauds, et pas forcément très difficiles, et ce même si on est morts un certain nombre de fois... Et ce n'est le mode coopératif, disponible en écran divisé, qui devrait résoudre ce problème, au contraire ! Malgré tout, ce qu'on a vu d'Irid Novo, la station spatiale d'Hellpoint, était plutôt séduisant, avec un level design tout en verticalité, aux couloirs plutôt marquants et aux raccourcis surprenants. Vous l'aurez compris, avec son univers léché et son monde qui nous à paru bien complexe, Hellpoint nous a pour l'instant pas mal séduits. Ne restera plus qu'à confirmer côté jouabilité, et qui sait, la réussite totale sera peut-être au rendez-vous ? Pour en savoir plus, il faudra attendre notre TEST, d'ici quelques mois !