HTC dévoile Project Proton, le casque de réalité virtuelle "très proche de lunettes normales"

La technologie liée à la réalité virtuelle est d'ores et déjà impressionnante. Mais parmi les éléments qui empêchent la réalité virtuelle de véritablement décoller se trouvent la taille des casques et le côté encombrant du matériel nécessaire à leur utilisation. HTC en a bien conscience et travaille sur un casque qui, il l'espère, supprimera cette barrière à l'adoption.

L'avenir à court terme des casques HTC Vive se situe au niveau de la gamme Cosmos. Cela n'empêche cependant pas le constructeur de travailler sur ce qui viendra après. Et même s'il vient tout juste de révéler de nouveaux produits, le fabriquant taïwanais a tout de même souhaité donner un aperçu de l'avenir de ses casques de réalité virtuelle. Pour HTC, cet avenir pourrait donc prendre la forme de Project Proton, des "casques" de réalité virtuelle que son PDG, Yves Maître, présente comme étant "très très proches de lunettes (de ski, ndlr) normales" (propos rapportés par le site américain Engadget).

HTC explique qu'il a choisi de montrer ces prototypes très tôt car il espère recevoir les retours des internautes à leur sujet tandis qu'il travaille encore dessus. Toujours selon le constructeur, les produits englobés par le Project Proton sont des lunettes d'Extended Reality (XR), expression regroupant réalité augmentée, réalité virtuelle et réalité mixte. À l'heure actuelle, Project Proton correspond à deux paires de lunettes, dont une proposant une solution tout en un.

Si les informations au sujet de ces deux paires sont pour l'instant peu nombreuses, les photos diffusées par HTC, disponibles dans notre galerie ci-dessous, semblent indiquer qu'elles disposent toutes deux de caméras frontales. Sachant qu'il s'agit ici de lunettes XR, ces caméras devraient servir à la fois pour repérer les obstacles (pour les applications en réalité virtuelle par exemple) mais aussi pour afficher le monde extérieur sur les écrans (dans le cas d'une utilisation de type réalité augmentée par exemple).

Pour ce qui est de la solution tout en un, il apparaît que le processeur qui fait tourner l'ensemble viendra se placer derrière la tête de l'utilisateur pour garantir une meilleure répartition du poids. L'autre modèle devra quant à lui être branché à un appareil externe, comme un smartphone par exemple.

À l'heure où sont écrites ces lignes, HTC n'a pas communiqué beaucoup d'informations au sujet de Project Proton. Il n'a par exemple pas été communiqué de date de sortie ou de prix. On ne sait pas non plus ce que ces lunettes proposeront en termes de champ de vision. HTC étant encore loin d'avoir fini de plancher sur les deux modèles de Project Proton, les occasions d'en parler dans les mois/années à venir ne devraient pas manquer.

Que vous inspirent ces premiers informations et images du Project Proton ? Un tel design pourrait-il vous inciter à acheter des lunettes de réalité virtuelle ? Trouvez-vous que l'on s'approche d'appareils que le grand public pourrait adopter ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.