TRIVIA : Quand Hideo Kojima voulait que Snake s'infiltre dans Smash Bros.

C'est reparti pour une cinquième saison de TRIVIA, qui reviendra bien sûr toutes les semaines avec un nouvel épisode ! L'anecdote de cette semaine traite d'un des premiers cas de présence d'un personnage non-Nintendo dans un Super Smash Bros.

Les places réservées aux personnages invités dans les jeux Super Smash Bros. sont très (très) convoitées. Les développeurs n'hésitent par ailleurs plus à déclarer ouvertement qu'ils seraient prêts à prêter un de leurs personnages à Nintendo afin qu'ils l'intègrent dans son jeu de combat crossover. Solid Snake, certainement le personnage créé par Hideo Kojima le plus connu, a été un des premiers guests à figurer au roster d'un Smash Bros. Dans ce cas précis, c'est Hideo Kojima qui a souhaité que son héros échange des sandwichs aux phalanges avec Mario et compagnie. Et ce, pour une raison bien particulière.

On vous laisse découvrir tout cela et bien sûr, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous connaissez de bonnes anecdotes jeu vidéo, n'hésitez pas non plus à les partager dans le forum ci-dessous avec le reste de la Communauté Gameblog.

Bon visionnage à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau TRIVIA !

