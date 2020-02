Tony Hawk's Pro Skater : Le documentaire sur les jeux de skateboard bientôt présenté

Il y a un peu plus de vingt ans débutait une folle histoire d'amour entre les joueurs et un grand nom des sports extrêmes : Tony Hawk's Pro Skater (Tony Hawk's Skateboarding en Europe) lançait sur PlayStation une série de jeux de skateboard à l'impact extraordinaire.

À voir aussi : Tony Hawk's Pro Skater : La série de retour ? La rumeur qui enfle

Cela fait des années que l'on parle de son retour. Mais rien de concret à l'horizon. Cela dit, est-il vraiment nécessaire d'insister, lorsque les trois premiers jeux de la série Tony Hawk tiennent toujours la route encore aujourd'hui et que les suites sont, au mieux, oubliables ? Bref, ce n'est pas le débat.

Ces jeux de skateboard auxquels ce très cher Antoine Faucon a donné son nom font l'objet d'un documentaire qui sera projeté dans quelques jours au Mammoth Film Festival qui se tiendra en Californie du 27 février au 2 mars prochains. C'est le sportif lui-même qui l'a révélé sur les réseaux sociaux.

"Pretending I'm a Superman" is a new doc about the THPS series, made by a former producer of the game. Premieres at @mammothfilmfest on Feb 29 and I'll be there with Rodney Mullen, Steve Caballero & the filmmakers for a panel discussion afterwards.

Info: https://t.co/074PBCpmcK pic.twitter.com/c9xtCRuiN3