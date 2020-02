Captain Tsubasa Rise of New Champions présente ses héros en vidéo ÉPIQUE

Annoncé, essayé et profondément hypant, sans pour le moment se présenter comme une expérience vidéoludique de premier ordre, Captain Tsubasa : Rise of New Champion a encore beaucoup à nous montrer en attendant sa sortie.

À voir aussi : Captain Tsubasa Rise of New Champions : On y a joué, nos impressions amusées + gameplay inédit

Parmi les interrogations légitimes le concernant, il y a le casting -dont nous n'avons pas pu prendre connaissance puisque seuls deux équipes étaient sélectionnables dans notre démo. Quelles stars du manga de Yoichi Takahashi retrouvera-t-on sur les terrains ? Après le match du PSG face à Dortmund, vous aviez une crainte pour la composition, pensiez que les développeurs de Tamsoft allaient aligner n'importe qui aux côtés de Tsubasa Ohzora ?

Grâce à la vidéo ci-dessus, on sait désormais que l'on verra évoluer Shun Nitta, Makoto Soda, les frères Tachibana (Derrick chez nous) et leur catapulte infernale, Hiroshi Jito, Mitsuru Sano, Hikaru Matsuyama, et, comme une évidence, Kojiro Hyuga. Et vous en aurez reconnu d'autres, j'en suis sûr, dans ce trailer EPIC AS FUCK, comme on dit.

Captain Tsubasa : Rise of New Champions arrive cette année sur PS4, PC et Nintendo Switch.