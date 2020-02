Dreams PS4 vous laisse aller à la rêverie et à la créativité à la Fnac

Dreams est un jeu atypique, révolutionnaire en soi, tant il diffère des autres titres de son époque. Il fait rêver aussi, sans jeu de mots, et vous met dans la peau d'un véritable artiste numérique.

Le credo de Dreams est simple et a demandé toutefois de longues années de conception : il vous faut ici créer et partager vos rêves avec le monde entier. Lorsqu'un rêve prend fin, un autre commence. Il est même possible de rêver à plusieurs. En fait, les limites ne seront que celles de votre imagination.

Vous êtes en effet dans un espace de créativité totalement ouvert, et disposez de possibilités sans limites, qui vous permet d'explorer les rêves des autres et de jouer avec, mais aussi et surtout de créer vos propres songes et de les partager. Confectionné exclusivement pour PS4 par Media Molecule, Dreams est un espace où vous pouvez jouer et vivre des rêves.

Et ce qu'ils soient imaginés par Media Molecule, créateurs du jeu (mais aussi de LittleBigPlanet et Tearaway) ou par la communauté. Les créations peuvent varier, entre jeux, films, musiques ou toute autre forme d'expression artistique, il est possible de créer quasiment tout ce que votre imagination est capable de produire.

Dreams est une façon différente de voir le jeu vidéo. Selon les développeurs, Dreams doit pouvoir procurer le "même plaisir qu'un appareil photo, une guitare ou un crayon". Le but final étant de donner aux joueurs la possibilité de manifester leurs idées les plus folles et les conduire à une gamme d'expériences de jeu uniques. Grâce à une richesse des gameplays disponibles dans le jeu (merci les joueurs de tous horizons !) ainsi que les outils de création permettant à toutes les idées les plus folles de prendre vie avant d'être partagées et accessibles à tous... Dreams est sans limites !

