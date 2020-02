DOOM Eternal se présente encore dans une bande-annonce très sage

DOOM Eternal, on n'en a jamais assez. La suite très prometteuse du DOOM de 2016 est justement très démonstrative, n'ayant pas peur de faire régulièrement étalage de son extravagance. Alors on prend, sans sourciller, la dernière vidéo en date.

À voir aussi : DOOM Eternal : id Software promet de nombreux DLC et des mises à jour régulières

À la rédaction, les gloussements de bonheur retentissent souvent, et très intensément, lorsque Bethesda partage un peu de DOOM Eternal. Et vas-y que je tranche, que je crame, que j'écartèle, que j'atomise des démons, que je leur marche sur la gueule comme on piétine des coquilles de noix que ce soit sur Mars ou en Enfer.

Les énergumènes que nous sommes se disaient qu'avec le dernier trailer, ce serait encore un beau bordel. Et pourtant, non. Cette fois, il s'agit d'une présentation du héros, des conditions dans lesquelles vous allez enfiler son armure, en solo comme en multi, qui suggère plus qu'elle ne montre. Que tout le monde se rassure, ce sera bien dégueulasse, juste pas tout de suite. Faut se retenir.

DOOM Eternal arrive le 20 mars prochain sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, plus tard sur Nintendo Switch.